Colombia, protagonista del 26º Festival de Biarritz América Latina

El festival de cine y culturas de América Latina abre el lunes en la ciudad del país vasco francés con una selección de películas que participaran en las competencias de largometrajes, cortometrajes y documentales. Colombia es el país invitado de honor de esta edición a través de una rica muestra cinematográfica, encuentros literarios, conciertos y una exposición dedicada a Gabriel García Márquez y al fotógrafo Nereo López.Una vez más Biarritz abrirá una ventana a las culturas y realidades de los países latinoamericanos a través del Festival Biarritz América Latina. Seis días en los que la ciudad se convierte en una vitrina de la producción cinematográfica latinoamericana. Cerca de 30 películas compiten en las categorías de largometrajes, cortos y documentales, y otras serán proyectadas en otras secciones.El festival hace un guiño especial a Colombia en el marco de la celebración del Año France-Colombie. Cuatro importantes cineastas colombianos de distintas generaciones se darán cita en Biarritz esta semana, Luis Ospina, Víctor Gaviria, Ciro Guerra y Oscar Ruiz Navia, quienes mostraran sus obras y participaran en una tabla redonda. Así mismo, el festival ha preparado una selección de películas basadas en la obra de Gabriel García Márquez.“Si hacíamos un homenaje a Colombia, no podíamos olvidar a Gabo. Proyectaremos cinco películas en las que Gabriel García Márquez trabajó como guionista, que es una parte no tan conocida en la carrera del escritor”, aseguró a RFI el delegado general del festival, Jacques Arlandis.Arlandis destacó así mismo la presencia durante el festival del escritor Juan Gabriel Vásquez, “una de las plumas más brillantes que tiene Colombia actualmente”, cuyas novelas han sido en su mayoría traducidas al francés. El homenaje a Colombia incluye también numerosos conciertos para mostrar el rico patrimonio musical colombiano y una mesa redonda sobre el proceso de paz que puso fin al conflicto armado.El plato fuerte del Festival Biarritz-América Latina es la competencia cinematográfica por el premio “El Abraço” en las diferentes categorías. En la selección de largometrajes se proyectaran 10 cintas venidas de ocho países, cuatro de las cuales fueron dirigidas por mujeres.“Es algo bastante inédito pero que refleja la dinámica actual del cine latinoamericano. No son películas feministas pero sí dicen mucho sobre la condición de la mujer hoy en las distintas sociedades latinoamericanas”, explicó Lucile de Calan, del comité seleccionador del festival.Argentina es el país más representado de la selección con cuatros películas: “Hoy partido a las tres” de Clarisa Navas, “Una especie de familia” de Diego Lerman, “La vendedora de fósforos” de Alejo Moguillansky y “El candidato” de Daniel Hendler.El Festival Biarritz América Latina abrirá el lunes con la proyección de la película venezolana “La familia” de Gustavo Rondón y cerrará el sábado por la noche con la ceremonia de entrega de los premios.Con información de Radio Francia Internacional