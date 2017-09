Claman por ayuda tras colapso de viviendas

El terremoto de 7.7 grados que ocurrió anoche dejó tres viviendas colapsadas en La Cuchilla, zona 9 de Xela.En medio de lágrimas María Juliana Pérez, de 74 años, relató que tras salir de su casa alarmada por el movimiento telúrico vió como las paredes de su vivienda cedían por el siniestro.“Mi corazón ya no quiere nada, así me siento, no tengo nada”, relató con lágrimas en los ojos, mientras observaba su casa destruida en la 7ª avenida “A” de la zona 9.Otra de las afectadas en La Cuchilla fue Florinda Orozco, de 43 años, quien relató que vive únicamente con su nieto Carlos Raúl Utuc, de 11 años, y tras salir de su vivienda la parte trasera cedió.“Nos sostenemos vendiendo comida y ahora estamos sin nada, pido ayuda a todos, estamos sin casa y era lo único que tenía”, dijo entre sollozos.Lucero Hernández, de 20 años, quien también fue afectada por el terremoto, relató que los vecinos la asistieron para salir ya que su esposo sufre de una discapacidad física.“Luego que los vecinos ayudaran a mi esposo a salir, vimos como la pared de la cocina y un dormitorio se desplomó. Gracias a Dios mi hijo, mi esposo y yo estamos salvos”, relató.El coordinador del Consejo de Comunitario de Desarrollo (Cocode), Emilio Castillo, informó que luego de hacer un recorrido por la zona solo se identificaron daños en estas tres casas.Castillo, pidió a los vecinos y a la población ayudar a las mujeres quienes claman por ayuda tras el terremoto. “Como vecino me siento afectado que el siniestro de anoche dejara sin nada a estas mujeres, me duele su situación”, dijo.