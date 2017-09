Activan alerta Alba Keneth por desaparición de cuatro adolescentes en Xela

Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) activaron la alerta Alba Keneth tras la desaparición de cuatro adolescentes desde lunes 11 de septiembre, según familiares.La familia de Derick Iván Mata Salan, de 17 años, uno de los desaparecidos, reveló a Stereo 100 que los jóvenes se reunieron en la casa de Mata Salan y se quedaron el domingo 10 de septiembre."Unos tenían permiso y una de las señoritas se estaba escapando de su papá, les hablé y les dije que era incorrecto escaparse, pero al otro día ya no estaban", explicó la hermana del menor.Junto con Mata Salán, están José Omar Juantá de 16, Ailin Gabriela López de 15 y Gabriela Sandoval de 14."Los hemos llamado, pero no contestan los teléfonos, también los hemos buscado, pero no sabemos nada de ellos, por ahora ya se dio aviso a la PGN", explicó Paola Mata.