Vecinos sienten temor tras ataque armado en zona 2

Temor es la marca que dejó un ataque armado en vecinos y comerciantes de la zona 2 altense. Este hecho, que ocurrió el viernes recién pasado, se cobró la vida del propietario de una tienda.Comerciantes y vecinos, quienes se solidarizaron con la familia de la víctima, colocaron moñas negras en las puertas. La vecina María Socop dijo que las personas "no tienen perdón de Dios por estas acciones criminales".“Ya no hay confianza de estar en la calle ni en su negocio, ahora solo Dios por nosotros. Ahora solo vivimos con miedo”, expresó.De acuerdo con otra vecina, los negocios se ven amenazados ya que esto no había pasado. “El señor era muy trabajador, su tienda estaba abierta desde las 6:00 y cerraba a las 22:00 horas, no sé por qué le pasó esto”, refirió la vecina quien no quiso ser identificada.El tendero Rolando Cuc, de 37 años, murió tras ser atacado a balazos la noche del viernes en la tienda “Sammy”, en la 3ª calle, zona 2, rumbo a la colonia Molina.Los vecinos aseguraron que la Policía Nacional Civil no patrulla la zona y argumentaron que deben brindar más vigilancia.