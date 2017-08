Vecinos de las zonas 7 y 8 denuncian falta de agua potable

Los vecinos de las zonas 7 y 8, denuncian que desde hace tres días no cuentan con el servicio de agua potable en el sector. Después de las múltiples llamadas de pobladores a la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (Emax) ésta informó que se trataba de una fuga de agua que ocurrió en la 33 avenida y diagonal 3 de la zona 8.Según un vecino afectado son más de 30 las casas que no cuentan con el líquido vital en la 26 avenida de la zona 7 y aseguran que personeros de la Emax, no explicaron la situación exacta del problema.De acuerdo con el jefe de operaciones y mantenimiento de la Emax, Aparicio López, este problema se presenta en un tubo PVC de 12 pulgadas que se quebró por el uso y este es uno de las líneas principales que dota del líquido vital a Las Tapias, Jardines de Xelajú y la zona 7. “Ya hay trabajadores de la Emax en el punto y calculan reparar la avería en dos días”, afirmó López.