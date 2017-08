Trump pronostica una lenta recuperación tras el paso de Harvey

Las inundaciones sin precedentes provocadas por la tormenta Harvey, que ha causado al menos tres muertos. Houston, de unos 2,3 millones de habitantes y seis en el área metropolitana, seguía paralizada por las inundaciones, cuyo pico se espera para el miércoles o jueves.





Estados Unidos amanece este martes en alerta paraen el sureste del país, que el presidente Donaldy cuya recuperación anticipó como un "largo y difícil camino"."Nunca hubo nada parecido", dijo el mandatario sobre las torrenciales lluvias que azotan, desatadas desde que Harvey tocara tierra el viernes, degradándose de huracán categoría cuatro a tormenta tropical. "Es histórico", agregó desde la Oficina Oval, mientras Harvey avanzaba hacia el este, hacia el vecino estado de Luisiana, tras dejar literalmente bajo agua a Houston, la cuarta ciudad más grande del país y capital de la industria petrolera estadounidense, perturbada por la catástrofe al igual que el sector financiero.Aunque el pronóstico era incierto,. Houston, de unos 2,3 millones de habitantes y seis en el área metropolitana, seguía paralizada por las inundaciones,Socorristas en botes, camiones y helicópteros ayudaban a cientos de residentes. UnasLa ciudad estadounidense de Houston, que sufre inundaciones sin precedentes provocadas por una tormenta Harvey con. Hasta el momento, la tormenta dejaba, en tanto los informes de otras víctimas aún no han sido confirmados. En la costa texana, la primera en ser golpeada la noche del viernes cuando--en una escala de 5--, autoridades y vecinosdejados por este fenómeno, el más fuerte en azotar Estados Unidos desde 2005 y Texas desde 1961. Elaseguró que no existen precedentes de inundaciones de este tipo, dato que elconfirmó a través de su cuenta de Twitter: "Este fenómeno no tiene precedentes y la totalidad de su impacto es aún desconocida y puede ir más allá de todo lo ya experimentado".Las, dificultando los esfuerzos de las personas que trataban de ponerse a salvo. "Es una locura ver cómo las calles por las que manejas todos los días están completamente bajo el agua", contó a la agencia France Presse John Travis, un residente de la ciudad.Lospidieron a los residentes situarse en las partes más altas de la ciudad o en los techos de las viviendas (no en los áticos), para poder ser rescatados por los helicópteros. Hasta ahora se han realizado unos 1.500 rescates. Los operadores del número de emergencia 911 en Houston recibieronLas autoridades temen quecuando en los próximos días descienda el agua del interior del estado a las localidad de la costa.El viaje defue anunciado luego de que el presidente, que estuvo el fin de semana en la residencia de descanso de, analizara con su gabinete la crisis desatada por Harvey. En un principio dijo no querer interrumpir las labores de emergenciaTrump, que no ha querido repetir la tardía reacción del presidentetambién celebró la actuación general para evitar una catástrofe.