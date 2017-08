Trabajos en estadio Mario Camposeco podrían dar marcha atrás

Personal de la oficina del Centro Histórico, efectuó una nueva inspección al estadio Mario Camposeco por los trabajos que se llevan a cabo dentro del recinto, según autoridades no hay ningún aval para estos por lo que podrían dar marcha atrás.El director de la oficina, Otto Juárez, explicó que se busca la manera que el daño sea revertido, específicamente en las piedras con mayor antigüedad que fueron pintadas recientemente, así como otros muros que deben ser reforzados por los daños que presentan.Además, explicó que no pueden omitir los trabajos que se realizan, pues más adelante podría significar una multa de parte del Ministerio de Cultura y Deportes por el daño al patrimonio cultural de la nación. La oficina del Centro Histórico deberá entregar un nuevo informe al juzgado de Asuntos Municipales para dar a conocer las acciones que se podrían tomar sobre los trabajos.Anteriormente representantes del club Xelajú M.C. fueron citados al juzgado y argumentaron que no había ningún daño al patrimonio, sino eran "mejoras" las que se pretenden.