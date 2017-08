Titular del Segundo Registro de la Propiedad no acata orden de juez

Los problemas entre el personal del Segundo Registro de la Propiedad y las autoridades continúan, ya que el titular de la entidad Marco Arodi Zaso no obedece las órdenes de juez competente para reinstalar a trabajadores.Este es el caso de Evelyn Galindo Urrutia, una de las trabajadoras que fue favorecida por orden de un juez para que la reinstalaran en sus labores. Sin embargo, al llegar junto con su abogado a solicitar su espacio no fue reinstalada. Tras consultar con las autoridades le dijeron que le darían el cargo que ocupaba, no obstante, al pasar los días esto no se concretó.Galindo Urrutia, dijo que continuará con los procesos judiciales para que se dé su reinstalación y también que se haga efectivo el pago de los meses que no le permitieron laborar en la entidad. Se quiso conocer la versión de Zaso pero hasta ahora no ha sido localizado ni ha respondido las llamadas.