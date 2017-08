Sofocan conato de incendio en mercado La Democracia 

Esta madrugada rescatistas de Bomberos Voluntarios sofocaron un conato de incendio en el mercado La Democracia, de la zona 3 de Xela. Hasta el momento se desconoce cómo se originó.Durante esta emergencia los rescatistas salvaron la vida de un gato que quedó atrapado en el lugar.Según informó el rescatista Adoni Cifuentes, fueron alertados a las 4:00 horas de este jueves en la 16 avenida y 1a calle “A” de la zona 3, por el comité de seguridad. Agregó que el conato no dejó personas lesionadas, además el fuego no llegó a otros negocios.Hasta el momento se desconoce cómo pudo originarse, sin embargo, no se descarta una falla en la conexión eléctrica.“Las pérdidas no pudieron ser cuantificadas, no obstante, no fueron de gran proporción”, refirió Cifuentes.El ingreso al lugar fue difícil ya que varios candados aseguraban la puerta, los cuales tuvieron que romperse para atender la emergencia.