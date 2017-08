Se agotó el tiempo y autoridades analizan situación de rastro municipal 

Tras varios meses de haberse anunciado el cierre del rastro municipal de Xela por no cumplir con las condiciones sanitarias básicas el alcalde de la ciudad, Luis Grijalva, refiere que espera un dictamen sobre el proceso para determinar qué acciones tomar.La reacción del edil ocurre después de la visita del ministro de Ambiente, Sidney Samuels que reiteró el cierre. El alcalde quetzalteco explicó que hace falta un dictamen para tomar medidas en cuanto al cierre del rastro municipal. "Tenemos que acatar las disposiciones", aseveró.Se presentó una readecuación del proyecto y hace falta un dictamen del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), aseguró el edil. Agregó que hay un proyecto con la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos para la creación del rastro. “Está podría ser una de las opciones”, aseguró el edil.La Municipalidad no cuenta por el momento con un espacio para la construcción de un matadero, ya que existen requisitos específicos que se debe cumplir como no estar en el casco urbano. Además de una inversión millonaria que es otra de las dificultades, aseguró el edil.