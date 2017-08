Robo de insignias de automóviles molesta a pilotos

Parece un ilícito mínimo, pero provoca en las víctimas un gran dolor de cabeza. A diario en la ciudad altense ladrones roban insignias de los automóviles que muchas veces por cuestión económica, no se reportan.Tal es el caso de una maestra que mientras participaba en la concentración en Gobernación Departamental se llevó la gran sorpresa al volver a su vehículo y no encontrar las insignias del mismo.El incidente ocurrió en la segunda calle entre 14 y 14 avenida “A”, zona 3. "Dejé el carro acá porque es un lugar bien transitado, pero ya me di cuenta que de nada sirvió", expresó la docente."No pongo ninguna denuncia por que más se gasta en el proceso que comprar las insignias del carro", afirmó la afectada, dueña de un Toyota.