Refieren procesos viciados en elección de Gobernador

Por Shirlie Rodríguez para Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango. El actual gobernador Juan Climaco Rosales figura en el portal Guatecompras por prestar servicios profesionales a la municipalidad de San Juan Ostuncalco y Xela, además laboró como asesor en 2016 en el Congreso. Ante esto, Hans Gramajo, miembro de sociedad civil organizada, menciona que el proceso para elegirlo estuvo viciado desde el principio, ya que la convocatoria que debía realizar la exgobernadora fue a destiempo y no pudieron reunirse para verificar el listado y tener una nueva terna."Tras el paso de un año no sabemos si son contratistas o tienen procesos legales", comentó.El representante de las cooperativas menciona que está en contra del proceso de elección y nombramiento del actual gobernador porque incluso no estuvieron presentes al menos cinco sectores representantes de sociedad civil.