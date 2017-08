Redes Ciudadanas: “La elección de gobernadores es una lucha de poder”

La elección de gobernadores departamentales sigue siendo una lucha de poder y cada vez más complicada porque es política; mientras la sociedad no se involucre la transición a la democracia es más distante, coincidieron esta mañana los invitados del programa matutino de Stereo 100, #RedesCiudadanas donde se abordó el tema, “Examen del mecanismo para la nominación de los gobernadores”.La Corte de Constitucionalidad (CC) hace una semana ordenó que el presidente Jimmy Morales, cambié a varios gobernadores del país. Esta mañana con la participación de varios profesionales se analizó este tema.El presidente Jimmy Morales obvió la Constitución de la República al elegir a gobernadores departamentales, por ello la CC decidió ordenarle el cambio de los representantes y no hay otro organismo o instancia que revoque esta decisión, explicó el constitucionalista David González.Con la resolución de la CC se espera que el presidente haya aprendido la lección y deberá corregir la falla sobre designación de gobernadores, explicó el responsable del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la USAC, Edgar Zelada.Esta situación evidencia inexperiencia sobre procesos de descentralización, el gobierno los ha ignorado y violando, esta serie de normas establecidas en leyes de descentralización de Consejos de Desarrollo, explicó Zelada.Para la analista independiente, Lucía Muñoz, la elección de gobernadores en una lucha de poder y no se está atendiendo a la sociedad civil.Durante el programa fue contactada la Gobernadora Departamental de Quetzaltenango, Claudia Ávila, y se le cuestionó sobre una reunión extraordinaria ayer con sociedad civil e instituciones públicas.La funcionaria dijo que la reunión tenía el fin de hacerles saber sobre el envío de terna anterior al presidente y de allí se elija al nuevo gobernador, puntualizó.