Quetzaltecos rechazan aumento al pago de servicios

Una encuesta elaborada por la División General de Investigación del Centro Universitario de Occidente (DICUNOC) evidenció que la población quetzalteca rechaza el aumento al precio de los servicios básicos, especialmente el de extracción de la basura.Según el economista, Jorge Lemus del DICUNOC, algunos vecinos encuestados dijeron estar en desacuerdo por el incremento, sin embargo, otros mencionaron estar de acuerdo de no ser tan alto el aumento.Además, se consultó a la población sobre el tema de la energía eléctrica y el problema que posee la comuna altense con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que a decir del economista la mayoría de personas en la encuesta dicen que el alcalde y el Concejo Municipal no están manejando con responsabilidad ese problema ya que no están brindando la información veraz sobre el monto de dicha deuda y creen que se debe de tomar con mayor seriedad este asunto."Fueron 300 personas las encuestadas en diferentes zonas del municipio, de acuerdo al censo poblacional de cada una de las 12 zonas que hay en Quetzaltenango", añadió.Los resultados de esta encuesta se enviarán a todas las personas a través de correos electrónicos y de igual manera a la municipalidad de Xela.