Periférico incluso cobra una víctima más

Evaristo Chun López, de 46 años, originario de Momostenango, Totonicapán murió luego de ser atropellado la noche del miércoles en el periférico inconcluso de la zona 8 de Xela, convirtiéndose en una nueva víctima de este tramo carretero.Bomberos Voluntarios de la estación Campo Escuela informaron que Chun López, fue atropellado cuando caminaba por el sector por un vehículo que continuó su marcha.En este tramo carretero no se han instalado pasarelas ni se ha señalizado ya que es una de ella obras inconclusas del Partido Patriota y el entonces ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.El cuerpo Chun López, permanece en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, debido a que la identidad se obtuvo tras un cotejo de huellas y familiares aún no reclaman en cadáver.La mañana de este jueves se reportó otro accidente similar donde Emeterio Torres Sum, de 93 años, originario de Momostenango, Totonicapán, fue atropellado por el piloto de un picop que luego del accidente se quedó en el lugar para brindar asistencia a esta persona.El periférico continúa inconcluso y hasta ahora no hay datos si podría ser culminada por él gobierno de turno.