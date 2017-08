“No hay solución a corto plazo”

Por los constantes cortes de energía eléctrica que se reportan en la ciudad altense se consultó al gerente de la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca, Flavio Ovalle, quien afirmó que actualmente no se puede dar una solución a corto plazo, ya que se requiere de una inversión millonaria."A corto plazo no hay solución, se debe hacer un cambio en la red eléctrica, lo cual requiere de trámites largos y que no se pueden realizar en menos de tres años", indicó Ovalle.Según las autoridades de la EEMQ se continúan los trabajos de control de los daños a la red eléctrica, como el cambio de transformadores y accesorios.