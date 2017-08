Muere atropellado un hombre en ingreso al Valle de Palajunoj

Cruz Antonio Ramos Ixcot, de 64 años, murió la noche del martes tras ser atropellado por un vehículo que continuó su trayectoria en el ingreso al valle del Palajunoj.Según socorristas que atendieron la emergencia, Ramos Ixcot viajaba en su bicicleta cuando fue embestido por el vehículo."El regresaba de trabajar en el club Tennis Quetzalteco, siempre llegaba a las 8 de la noche a la casa, pero al ver la hora me preocupe y fue cuando me llegaron avisar", relató apesarada la esposa del fallecido María Fernanda López.Vecinos del lugar relataron que este tramo carretero es bastante oscuro, además, los pilotos no respetan a los peatones y piden a la comuna tomar cartas en el asunto.