Maestros toman DIDEDUC

Sindicalistas de la Asociación Magisterial Quezalteca, tomaron este lunes las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación (Didedu) de Quetzaltenango, como medida al no ser atendidas las necesidades en centros educativos.Según los sindicalistas magisteriales esta medida es necesaria para que se cumpla con las necesidades en centros educativos, además, de lo establecido en el pacto colectivo.El dirigente sindical, Cesar Ixcot, refirió que están abiertos al diálogo y en buscar una solución. “Estamos hablando de educación, que se entregue refacción, los útiles escolares y mobiliario a los escolares, además, solicitamos que los maestros del renglón 021, 022 y 031 pasen a ser presupuestados”, puntualizó.Finalmente, el dirigente explicó que aún no definen por cuanto tiempo estará esta medida.El personal de la Dideduc podrá ingresar y laborar en las instalaciones, sin embargo, no habrá atención a usuarios.