Madre es condenada por muerte de su hija

Elis Maribella Hernández, fue sentenciada a dos años conmutables de prisión por homicidio culposo por la muerte de su hija de 30 días de nacida. El juez Miguel Canastuj del Tribunal Segundo de Sentencia Penal luego de la sentencia le perdonó la pena a Hernández por no tener antecedentes criminales previos.De acuerdo con el Ministerio Público, Hernández no dio los cuidados necesarios que requería su hija de menos de 30 días de nacida, ya que, del 13 de noviembre al 11 de diciembre del 2015, la menor Edisenia Yohana, presentaba diversas afecciones y enfermedades, una de ellas era en la piel, además de presentar hongos dentro de su boca.El fiscal, Ricardo López Crocker, mencionó al juez que la menor de un mes de nacida tenía un trauma de cráneo grado tres, el cual no le fue atendido y eso le habría ocasionado la muerte, ya que fue trasladada al Hospital Regional de Occidente en estado de gravedad.