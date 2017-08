Los chantajean desde el extranjero

Por Erick Colop para Stereo 100 Noticias.

Quetzaltenango. Vecinos de Salcajá han recibido en las últimas semanas llamadas de números del extranjero donde un hombre desconocido les pide datos de familiares y simula ser un pariente o un amigo lejano. Además, les solicita datos de personas que viven en los Estados Unidos, confirmaron los afectados.

Uno de los vecinos, que pidió el anonimato por temor, explicó que recibió la llamada el sábado pasado y revela que el desconocido insistió por saber datos de su familia.

"Me preguntó por mis familiares acá en Salcajá, y sobre, por los que tengo en EE.UU, pero al negárselos me colgó. Hago un llamado a los vecinos para que no se dejen engañar porque otro amigo cayó en la trampa y perdió dinero", explicó el vecino.

El sujeto dice que se comunica desde EE.UU, sin embargo, se presume que la llamad proviene de México.

Este tipo de casos son catalogados por el Ministerio Público como extorsión o chantajes, y alertan a las personas a denunciar.