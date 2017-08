Las escandalosas cifras de la transferencia de Neymar al PSG

La Liga de Fútbol Profesional española ha bloqueado el pago de los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain va a pagar para que el Barça libere a Neymar, un esfuerzo inútil según los abogados. La cantidad total que el club pagará es en realidad tres veces superior si incluimos la prima, el salario que percibirá el jugador, y las tasas a pagar al Estado francés.

El emirato árabe sigue empeñado en hacer del PSG el mayor club europeo, sin resultados de momento, pues más allá de los torneos nacionales, los parisienses siguen sin imponerse en la escena europea. Para el comentarista español Edu Castelao, analista de fútbol en el diario El Mundo, el PSG ha optado por la opción más barata y accesible dentro de los grandes jugadores del momento, aún mucho más caros. Neymar el más "barato" entre los astros del fútbol “Messi y Cristiano tienen unas cláusulas de mil millones de euros con lo cual resulta inviable para un equipo como el PSG”, dice Castelao. “Ni por historia ni por infraestructura ni por presente, el PSG tiene la capacidad para fichar a Neymar por esas cantidades de dinero. Es obvio que hay un estado detrás (…) Ni el Real Madrid, el Barça, el Bayern de Múnich o el Manchester United, los clubes más ricos del mundo y que son capaces de generar ingresos mucho mayores que los del PSG, hubieran podido acometer un fichaje como este”. Sin saber qué es lo que pasa exactamente por la cabeza de los cataríes, se entiende que esperan que el fichaje de marketing vaya en paralelo al fichaje deportivo. Neymar, además de ser un as del balón, es un rey de las redes sociales donde tiene 70 millones de seguidores en Instagram y más de 30 en Twitter. Así, el brasileño atraería sponsors del mercado internacional y compradores para los productos del club, especialmente las nuevas camisetas de Neymar. Por otro lado, Qatar se prepara para el Mundial de fútbol que acogerá en 2022 para el que Neymar podría ser imagen y reclamo internacional. Neymar como reclamo publicitario para el PSG y el mundial de Qatar La financiación de Qatar permitirá seguramente al PSG cumplir con la reglamentación europea del fair play, que consiste básicamente en impedir que los equipos gasten más que lo que ingresan. Si las cuentas del Paris SG son actualmente positivas, el club deberá vender jugadores para reducir gastos y aumentar sus ingresos para que, en 2018, pueda superar los controles de la UEFA, con el receloso seguimiento que sus colegas europeos harán ahora de él y de las dudas que esta operación abre sobre el rol de Qatar y los ingresos. “El dinero vendrá de Qatar, a partir de ahí como lo maquillen para cumplir con toda la legislación, incluida la fiscal española y francesa, es un tema muy complicado en el que debe estar ya implicada mucha gente”, apunta Castelao. “La salida de Neymar deja un mal sabor de boca en el Barcelona; pero el mundo del fútbol está montado así y hoy día priman una serie de intereses que no son los deportivos y, en este caso, Neymar ha optado por el dinero del PSG”. Información Radio Francia Internacional.

Finalmente el brasileño Neymar da Silva Santos jugará en el Paris Saint-Germain esta temporada después de que el equipo se haya mostrado dispuesto a pagar los 222 millones de euros (262 millones de dólares) de la cláusula de rescisión que el brasileño tiene con el Barça. Pero la ya astronómica cifra, la mayor cantidad que se ha pagado en la historia por la compra de un jugador, es en realidad mucho más alta, casi 712 millones de euros (843 millones en dólares) a lo largo de los siguientes 5 años. A la cantidad de la cláusula se le añaden los 80 millones de euros de prima, 100 millones en cargas sociales y 310 millones de salario que percibirá Neymar durante los próximos 5 años, según describe el economista y experto deportivo Pascal Perri en France Info TV. Será Qatar quien permita al PSG hacer la inversión y sobre todo cumplir las normas del fair play financiero que impone la UEFA para controlar que los equipos no gastan más de lo que ingresan.En España, la Liga de Fútbol Profesional ha rechazado el pago de los 222 millones de euros lo que, según un abogado especializado en derecho deportivo consultado por RFI, Thierry Granturco, es un esfuerzo inútil. “Con las reglas del juego que existen hoy, no hay, desde mi punto de vista, ninguna posibilidad para el Barça o la Liga de bloquear esta salida que registra la FIFA, no la UEFA, y en el momento que ésta constata que hay una transferencia mecánicamente incontestable pues hay una cláusula a 222 millones y se paga, el jugador se va. La UEFA, que no puede impedirlo, solo puede juzgar el fair play al final de la temporada. Neymar se va a ir”, explica Granturco.