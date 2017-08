Johnson & Johnson debe pagar demanda a mujer que contrajo cáncer

El gigante farmacéutico y de productos de consumo Johnson & Johnson recibió el martes la orden de pagar 417 millones de dólares a Eva Echeverría, de 63 años de edad, a quien se le diagnosticó cáncer de ovario, hace 10 años, y tiene una enfermedad terminal.Ella afirma que empezó a usar el famoso talco para bebés de la compañía cuando tenía 11 años y que dejó de usarlo el año pasado después de ver una posible relación entre el talco utilizado y el cáncer de ovario.Un jurado observó la declaración de esta abuela, grabada en video. Sus abogados dicen que está en su lecho de muerte, y que está demasiado enferma para testificar ante un tribunal."Tengo un nieto, tiene 5 años y me quiere tanto. No sé cuánto tiempo voy a poder decirle que lo amo", dijo Echeverría.Según la demanda, Echeverría afirma que desarrolló cáncer de ovario como un "resultado directo y próximo de la naturaleza irrazonablemente peligrosa y defectuosa del polvo de talco". Echeverría testificó que si la compañía hubiera etiquetado su producto con una advertencia, habría dejado de usarlo. "Es una gran victoria para Eva, porque Eva quiere transmitir el mensaje a otras mujeres del país", dijo su abogado, Mark Robinson. Esta es sólo la última de una serie de demandas que Johnson & Johnson ha enfrentado de mujeres con reclamos similares - el año pasado, en tres juicios diferentes, en Missouri, jurados adjudicaron daños combinados de más de 300 millones de dólares. "Espero que Johnson y Johnson nos escuche, y nos dé una advertencia – dé a otras mujeres una advertencia", dijo Deborah Giannecchini, quien ganó una demanda por más de 70 millones de dólaes. Sin embargo, según la comunidad médica, la evidencia de un posible vínculo no está clara. La sociedad americana del cáncer dice: "No está claro si los productos de consumo que contienen talco aumentan el riesgo de cáncer". Johnson & Johnson declaró a ABC News, que si bien "se compadece de las mujeres y familias afectadas por esta enfermedad", "apelará" el veredicto, diciendo que le guía “la ciencia que apoya la seguridad del talco para bebé Johnson & Johnson ".