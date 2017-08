Investigan muerte de menor de un año

El Ministerio Público (MP) investiga quién es el responsable de la muerte de un niño de un año y medio que según el informe médico del Hospital Regional de Occidente (HRO) sufrió por tres días una diarrea y al ingresar al centro asistencial ya no presentaba signos vitales. El menor, Pablo Alexander Saquich Pérez, quien llegó sin signos vitales al nosocomio a donde fue llevado por sus padres, falleció por deshidratación severa a consecuencia de una diarrea no controlada, confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).De acuerdo con el MP el cadáver del menor se encuentra en la morgue del Inacif para continuar con la investigación del hecho, agregó que el menor es originario de Llanos de Pinal. Las autoridades buscan establecer del porque el menor no recibió atención médica pronta ante su padecimiento.