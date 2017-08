Instalan pasarelas en periférico inconcluso de Xela

Dos pasarelas serán instaladas en el periférico inconcluso por la empresa Talleres Paniagua, que tenía vigente un contrato con la comuna quetzalteca.Estas pasarelas las colocarán en la 24 avenida de la zona 7 y la 37 avenida de la zona 8, sobre el periférico inconcluso, confirmó la portavoz de la comuna, Carmen Mora.Los vecinos que a diario circulan por este sector indicaron que era necesario tomar estas acciones ya que su vida corre peligro al cruzar la carretera.El periférico es una obra inconclusa del gobierno del Partido Patriota (PP) y que hasta la fecha no hay ningún proyecto para que pueda ser terminada.Según la portavoz de la municipalidad de Xela, el colocar la pasarela no traería acciones legales por ser una obra que no ha sido entregada, sin embargo, mencionó estar anuentes si se llega a tener una orden de modificación o cambio de la pasarela.