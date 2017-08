Gobernador respalda a presidente Morales

El gobernador, Juan Rosales, respaldó la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, a pesar de que el mandatario no ha tenido ninguna comunicación con él desde que asumió el puesto."Ha realizado sus acciones apegadas a la ley y por eso se debe respaldar. No se ha comunicado conmigo porque no le ha dado tiempo por toda la crisis que ha pasado", mencionó el funcionario.Rosales defiende las acciones de Morales y explica que la población cree que no se quiere a la Cicig en Guatemala, “pero las acciones del presidente son en contra de Velásquez”, refirió.El funcionario resalta que el titular de la Cicig está ejerciendo presión a diputados del Congreso y se ha inmiscuido en temas que no debería.