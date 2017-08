Estrada, el juvenil que se marcha de Xelajú denunciando discriminación

Este miércoles por la noche el delantero juvenil Marconi Estrada Rodas anunció por su red social Facebook que ya no continuará más con el Xelajú MC equipo con el que militó la temporada pasada en la categoría especial, donde terminó siendo el goleador. Una lesión habría cambiado el panorama de esa historia, según cuenta Estrada en la siguiente publicación.

El pasado martes el presidente del "Rebaño", Duilio Fuentes se refirió de una forma breve sobre el tema, antes de abordar la revisión del Centro Histórico en el Mario Camposeco. Aseguró que se le darían los papeles y para que Marconi pudiera irse a cualquier otro equipo.

Esta categoría ha tenido días tormentosos, recién fue reestructurada la distribución de entrenadores en las formativas tras la renuncia del anterior D.T de la especial, Richard Raffo.

El volante Jefferson Dubón también salió de la especial entre polémica.

Quiero patentizar mi agradecimiento al profesor Fernando Patterson por abrirme las puertas al Club, a los Profesores Lacho Gonzalez y Rafael Loredo por haberme hecho debutar ante Suchitepequez y en Especial al Profe Richard Raffo Garcia por la confianza brindada a mi persona para ser parte de ese gran conjunto SUB 20 que tubo la dicha de llegar a la final del torneo clausura 2017 que nos permitió obtener el Subcampeonato, el título de portero menos vencido y el título de goleo individual del cual fui acreedor; por esa filosofía de juego tan profesional que infundió en dicha categoría.Deseo manifestar a toda la aficiónmi más profundo agradecimiento por su apoyo y aclararles que fue para mí un orgullo portar con sumo respeto la camisola del Aguerrido Xelajú puse lo mejor de mí en cada partido que disputé. Sin embargo al cerrar las llaves de semifinal ante la SUB 20 de Suchitepequez tuve el infortunio de lesionarme y como consecuencia debí someterme a una cirugía de rodilla izquierda y CONVALECIENTE DE SALUD la directiva solicita que desocupe mi lugar de la casa Club pues argumentan necesitar el espacio para 2 jugadores que vienen a prueba al equipo mayor. POR TANTO deseo manifestar que producto de tal discriminación entre otras injusticias de las que he sido objeto deseo retirarme del club. Así pues a la mejor afición de Guatemala INFINITAS GRACIAS".