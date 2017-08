Eclipse en Guatemala será de forma parcial

Foto: Soy502.

El eclipse de hoyque no se ha visto por décadas, será admirado por casi todo el continente americano y en Guatemala será parcial.El punto máximo del eclipse será de tan sólo seis minutos y ocurrirá entre las 12:57 y 13:57 horas de este lunes y según autoridades el cielo tendrá un aspecto similar al de uno nublado.De acuerdo con la información dada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el sol presentará cambios de 11:37 a 14:05 horas.Sin embargo, autoridades de salud recomiendan a todas las personas no ver de forma directa al sol ya que esto podría causar daños graves en la retina.Este evento astrológico únicamente es visible con filtros especiales o lentes para eclipse y no con gafas oscuras o de sol comunes ya que no brindan la protección necesaria.Según información de la Cruz Roja Guatemalteca es preferible evitar la exposición directa al sol y resguardase bajo techo.