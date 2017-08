En cinco meses hay 3 mil 119 denuncias de extorsión en el país

La extorsión es un flagelo que se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los guatemaltecos y según registros de la Policía Nacional Civil (PNC) de enero a mayo se han conocido al menos 3 mil 119 denuncias a nivel nacional.Esa cifra no expresa lo que ocurre en realidad, debido a que muchas personas prefieren no denunciar por temor a represalias, especialmente al constatar que las autoridades no tienen la capacidad de enfrentar de manera efectiva este flagelo.De acuerdo con los dados los cinco municipios del país donde se ha presentado la mayor cantidad de denuncias de extorsión son la ciudad capital con 694 casos; Mixco con 220; Quetzaltenango con 164; Villa Nueva con 133 y Chimaltenango con 108.Tres de los cinco municipios están en el departamento de Guatemala, debido a que es el departamento más poblado y a que en este país las instituciones están centralizadas, fuera del mismo el Estado va desapareciendo conforme paulatinamente se aleja del centro.