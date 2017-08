Casa Blanca dice que amenaza de Trump sobre muro es seria

Información La Voz de América.

La Casa Blanca no trató de atemperar la amenaza del presidente Donald Trump acerca de una parálisis en el gobierno si no recibe fondos para el muro fronterizo con México, lo que parece ahondar la brecha con los legisladores de su propio partido.Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial que Trump “no ha escondido” que construir el muro es una prioridad. Señaló que “está deseoso” de trabajar con el Congreso para lograrlo.“Si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro”, dijo Trump durante un estridente discurso en un mitin el martes por la noche en Phoenix, mientras sus seguidores cantaban “¡Construyan ese muro!”.Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, trató de tomar distancia de la amenaza del presidente. El miércoles, desde Oregon donde visitó las oficinas corporativas de Intel Corp, dijo que nadie quiere que una disputa sobre el muro resulte en un cierre del gobierno.“Yo no creo que nadie tenga interés en cerrar el gobierno. No creo que sea de nuestro interés hacerlo mientras trabajamos en lo que dijimos que haríamos, en lo que ya hemos hecho en la Cámara y en lo que necesitamos hacer —que es controlar nuestras fronteras. Así que, no creo que tengamos que escoger entre las dos opciones”, subrayó Ryan.La cámara baja ya aprobó una ley de presupuesto que incluye financiamiento para el muro. Pero el proyecto de ley se enfrenta ante un futuro incierto en el Senado, donde los demócratas y moderados tienen mayor peso.El Congreso debe aprobar el presupuesto antes de que termine septiembre para evitar que haya un cierre parcial del gobierno, pero los legisladores cuentan con solo 12 días de trabajo después de su regreso de vacaciones el 5 de septiembre.Ryan dijo que prevé que se pueda evitar el cierre mediante lo que se llama “resoluciones continúas” de corto plazo, una especie de presupuesto provisional efectivo por unas cuantas semanas o meses.