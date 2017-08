Aún no se define situación de gobernador departamental

La gobernadora, Claudia Ávila, convocó ayer a una reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) para conocer la situación de quién la sustituirá y ratificar la terna propuesta el año pasado, sin embargo, integrantes de Sociedad Civil pidieron instrucciones más específicas y posteriormente se retiraron. No hubo ningún avance.Ávila explicó que la ley establece que los alcaldes, así como representantes de otros sectores, deben estar presentes en la conformación de la terna, sin embargo, Sociedad Civil es quien tiene voz y voto sobre la situación.La funcionaria aseguró que la intención no es cambiar la terna sino cumplir con el proceso correspondiente. Por otra parte, los integrantes de Sociedad Civil expresaron que la asamblea estaba viciada ya que citaron a personas que no tienen intervención en el tema.Los representes entregaron un documento para que el presidente Jimmy Morales indique si se debe conformar una nueva terna o ratificar la anterior, pues existe una "laguna" sobre esta situación, explicó el representante de Sociedad Civil, Fredy Colop. Hoy podría llevarse a cabo una nueva reunión para conocer la situación. La terna anterior quedó conformada así, Julio Quemé, Francisco Santos y Juan Rosales.