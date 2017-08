Asamblea de médicos de Hospital Roosevelt no atenderá a reos

La asamblea de médicos del Hospital Roosevelt decidió hoy que no atenderán a más a privados de libertad hasta que el Ministerio de Salud no les garantice la seguridad.Esta decisión ocurre seis días después del ataque de miembros de la Mara Salvatrucha que se cobró la vida de siete personas.Los médicos, durante esta asamblea, determinaron que no pueden atender a más privados de libertad, mientras no existan protocolos de seguridad.La decisión la harán efectiva a partir de mañana y la idea es proteger a la población y el personal médico y administrativo.“Lamentamos los inconvenientes que causaremos a los usuarios, pero la idea es garantizar la seguridad de todos”, citaron en un comunicado.Este hecho criminal ocurrió a eso de las 7:00 horas en el ingreso a la emergencia del Hospital Roosevelt, a donde llegó el reo, Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, de 29 años, condenado por asesinato y otros delitos, proveniente de la cárcel de seguridad Fraijanes II.