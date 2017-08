Aldea Las Majadas no tiene luz hace 30 horas

Los siete sectores de aldea Las Majadas no tiene energía eléctrica desde ayer a las 11 horas. Los vecinos están molestos por la situación debido a que han pasado casi 30 horas sin este vital servicio.El coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo, Virgilio Orozco, manifestó su molestia porque siempre cumplen con el pago del servicio. “Hemos llamado a la Empresa Eléctrica, pero no nos dan razón del por qué no tienen energía”, dijo Orozco. El vocero de la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca, Edgar Barrios, dijo de momento no tenía ninguna información, pero indagaría para saber que había ocurrido.