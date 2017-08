Exgobernadora enfrenta proceso judicial

La exgobernadora Claudia Ávila se presentó este miércoles al Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango por un proceso de antejuicio que se inició cuando aún estaba en el cargo esto por una denuncia de varios trabajadores en los que señalan varios inconvenientes que tuvieron con Ávila.El secretario del Tribunal, Pedro Gómez Izara, explicó que en julio de este año se presentó una denuncia de trabajadores de Gobernación Departamental quienes la denunciaron por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y desobediencia.Según reza en la denuncia, los trabajadores estaban inconformes por cambios a sus lugares de trabajo y también porque no gozaron del descanso el Miércoles Santo.La denuncia no fue firmada, además ninguno de los trabajadores se identificó, ya que no llegaron a ratificarla al Tribunal.El expediente con las diferentes diligencias que se realizaron por esta denuncia, serán enviados a la Sala Quinta de Apelaciones para que se determine el proceso a seguir, ya que Ávila mencionó que ella ya no era gobernadora departamental.