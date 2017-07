Vecinos protestan por incremento al precio de recolección de basura

Este viernes varios Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) caminaron hacia la Municipalidad de Quetzaltenango para entregar un documento a las autoridades y manifestar su rechazo al incremento del servicio de recolección de basura.El coordinador del Cocode de El Calvario zona 1 de Xela, que promovieron la caminata, refirió que no están de acuerdo con el cobro "abusivo" que las autoridades ediles aprobaron, sin embargo, están de acuerdo con el reglamento para la gestión integral del manejo de residuos sólidos.El sub coordinador del Cocode de La Cuchilla zona 9, Emilio Castillo, refirió que el alcalde debería haber convocado a la población para dar a conocer el incremento que se pretendía.“Los vecinos aseguran que no están en contra de qué hay un incremento moderado, pero lo que se aprobó afecta a la población”, aseguró Castillo.