Vecinos piden que alcaldes comunitarios autoricen licencias

A tres meses de que el concejo revocó un acuerdo que permitía que alcaldes comunitarios autorizaran licencias de construcción, vecinos del cantón Chichigüitán solicitaron este martes que den marcha atrás a esta decisión.Para el asesor de los vecinos, José Ixtabalán, se pierde el vínculo entre la comuna altense y los alcaldes comunitarios al no permitir la aprobación de construcciones de viviendas. “Los vecinos conocen las áreas más adecuadas para construir”, aseveró. Vecinos refieren que se violan los derechos de las comunidades indígenas al no haber sido consultados para revocar el acuerdo, además pierden autoridad. Aseguraron que se sienten desplazados.El alcalde Luis Grijalva, explicó que no se está desplazando a nadie, sino que es necesario que todas las construcciones estén reguladas y deben cumplirse con las leyes en relación a reducción de riesgos. "Las construcciones deben cumplir con todas las normas y el departamento de control de obras es quien da los lineamientos para la construcción de las viviendas", puntualizó.