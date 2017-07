Vecinos habilitan paso en zona 8 de Xela  

Luego de varios meses de proyecto de pavimentación, vecinos de la zona 8 habilitaron el paso en la calle principal de la diagonal 3 de Xela. La coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo, Esperanza Bámaca, refirió que el proyecto se llevó a cabo con donaciones y apoyo de empresas privadas ya que la Municipalidad de Quetzaltenango no aportó ninguna respuesta ante las constantes solicitudes de apoyo.Un total de 290 metros han trabajado los vecinos del sector quienes argumentan que aún les faltan 81, para finalizar la obra. El Cocode del lugar se ha comprometido con los vecinos para continuar con los trabajos y concluir la obra en un 100 por ciento.El coordinador de finanzas del Cocode, Hugo Alfaro, dijo que del alcalde Luis Grijalva solo recibieron promesas y no apoyo. "El alcalde es un mentiroso, solicitamos audiencias con él y prometió recibirnos, pero eso nunca llegó, además solo vino a pasearse unos días, pero el apoyo no se dio", dijo Alfaro.