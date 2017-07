“Era su último mes de trabajo y prometió que regresaría a vivir conmigo”

Todo ocurrió el pasado 2 de julio. Era domingo y llovía en la carretera que conecta Xela con Retalhuleu, mi hijo volvía de visitar a sus abuelos en la aldea San Marcos Palajunoj, El Palmar, Quetzaltenango y un derrumbe en el kilómetro 210.5 le arrebató la vida". Estas son las palabras de Mariano Tzunux padre de Naldy Alberto Tzunux Ortega, de 23 años, el joven que murió el domingo pasado luego de ser alcanzado por una roca de gran tamaño tras el derrumbe en el tramo carretero.Mi hijo me prometió que se iría a vivir conmigo a la ciudad capital. “Este era el último mes que trabaja en Xela porque aún le restaba pagar una cuota de la moto donde viajaba el día del incidente”, dijo Tzunux mientras observaba como el cuerpo de su hijo salía en una caja de metal de la morgue. “Prometió que regresaría a vivir conmigo, ya no lo había visto mucho porque lo que quería era superarse y creo que lo logró”, expresó el padre. El joven no tenía esposa, pero si una relación amorosa que según indicó su padre aconsejo que primero comprara cosas para después unirse en matrimonio con ella.“Me dijo que ya se quería casar, pero primero le dije que comprara sus cosas y así poder vivir con la muchacha”, relató entre lágrimas y dolor. La pesadilla comenzó cuando el joven viajó aprovechando el descanso del día del ejército y viajó a visitar a sus abuelos. “Él siempre viajó y le gustaba salir a pasear con sus abuelos”, expresó Tzunux. Antes de salir hacia Xela aun jugó fútbol con sus primos pequeños, Tzunux trabajaba en una empresa que se dedicaba a la venta de golosinas y residía en la colonia Trigales de la zona 7 de Xela.