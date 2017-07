“Las autoridades solo vinieron a tomar fotos de las piedras que obstruyen el paso hacia la aldea, y no han hecho nada hasta ahora”, aseguró esta mañana el vecino de la aldea Las Majadas, German Suchic Cahuex, consultado por Stereo 100 Noticias en el lugar. El paso hacia esta comunidad sigue bloqueado tras casi tres semanas de haber ocurrido un derrumbe. Sendas piedras tapan el paso principal hacia esto lugar, y las autoridades municipales y gubernamentales no lo han liberado.El gerente municipal, Mario Fernández, explicó que el viernes fue enviada una solicitud a la zona vial de Caminos para que puedan ayudar a despejar el camino, pues se debe tener cuidado para evitar que el problema empeore. La comuna, dice el gerente, espera que hoy puedan tener una respuesta. Fernández refirió que se hizo la solicitud porque la comuna no cuenta con el equipo para quitar las grandes rocas del camino, autoridades anteriormente explicaron que era difícil poder dinamitar el área por la magnitud de las piedras.Mientras que el vecino Suchic Cahuex, aseguró que la comunidad recauda fondos para dinamitar las piedras y liberar ellos mismos el camino a su casa. “La municipalidad nos ofreció ayuda, pero no dijeron cuándo lo haría. Seguimos esperando”, explicó. Por ahora los vecinos usan un terreno que es privado y el dueño ya los ha amenazado con cerrar el paso. Este derrumbe ocurrió tras los sismos del 14 y 22 de junio pasado y los constantes aguaceros que cayeron en el municipio.