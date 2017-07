Síndicos viajarán a China

Los síndicos quezaltecos Diego Morales y Olga Moscoso, viajaran a China para conocer aspectos de ordenamiento territorial, confirmó este viernes el alcalde Luis Grijalva.El edil refiere que en el viaje harán “contactos y conocerán formas de resolver los problemas de la ciudad".Según Grijalva ha tenido varias invitaciones para la comuna, pero no en todas pueden mandar a alguien más. Además de los dos síndicos también podrían viajar otros trabajadores municipales que laboran en entidades referentes al ordenamiento territorial."Todos estos viajes son para hacer contactos, todavía no se sabe la fecha, van a dar una próxima fecha", refirió el edil. Grijalva, detalló que este viaje no representará ningún gasto para la comuna ya que será pagado por la entidad que hace la invitación, aunque no detalló de quién se trata.