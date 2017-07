Sin soluciones reales a hundimiento

El problema del hundimiento en la zona 8 de la ciudad altense, que inició el mes de junio aún no tiene una solución real, poniendo en peligro a la población que transita por el sector. Según el director de drenajes de la Empresa Municipal de Aguas de Xelajú (EMAX) el problema se originó por una fuga de agua que provocó el socavamiento.Galindo, refirió que aún se espera el permiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para levantar el asfalto, además se necesita tener el material para dejar las reparaciones completas, pero la EMAX no cuenta con el recurso.Hasta el momento el daño no ha sido reparado hasta contar con los debidos permisos y materiales.