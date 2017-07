Sigue bloqueada ruta hacia aldea Las Majadas

Miles de pobladores de la aldea Las Majadas siguen usando una ruta alterna peatonal para salir de esa comunidad. Un derrumbe que ocurrió desde el fin de semana bloquea aún el camino de terracería hacia esa población.De acuerdo con la directora de la escuela rural de la aldea Las Majadas, Patricia Sacalxot, el paso sigue bloqueado y se hace difícil el acceso a la comunidad. "Volvemos a hacer el llamado a la Municipalidad u otra entidad para que nos atiendan y habiliten el paso", dijo la directora.La oficina de comunicación de la comuna altense aseguró que autoridades ediles, representantes del Ejército y el delegado de Caminos ya llegaron a Las Majadas para "establecer el tipo de trabajos que se deben realizar para despejar el camino, que se encuentra bloqueado debido a un derrumbe".Según la municipalidad de Xela "las características del suelo y la acumulación de agua no permiten que en este momento se dinamiten las rocas que obstruyen el paso".La aldea Las Majadas es una comunidad que está a una hora de la cabecera municipal, no tienen camino asfaltado. Durante años han luchado por esto, y también por contar con servicios básicos. “Desde ayer que reportamos el problema pero las autoridades no han agilizado los trabajos, esto afecta tanto a los vecinos como a nosotros quienes vamos en camino a impartir clases a la escuelita” explicó la docente de la escuela de la aldea, Patricia Sacalxot. “Los vecinos se han unido para poder trabajar, lo que preocupa es una vivienda que está a punto de caer, si se registra otro sismo o llueve más fuerte la casa puede colapsar” añadió la docente.