Revelan causa de muerte de hombre hallado en cantina

Este lunes el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Oscar Ovidio López Méndez, de 45 años, hallado muerto en el interior de una cantina el último viernes, pereció a consecuencia de ingesta de bebidas alcohólicas y no por causas violentas.López Méndez, fue encontrado sobre una cama en el interior de una cantina ubicada en la 15 avenida de la zona 3 de la ciudad. Según los datos del día del hallazgo tenía aproximadamente dos días de haber fallecido por lo que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.La coordinadora del Inacif, Silvia Fernández, dijo que murió por un problema hepático por la ingesta de licor y no por causas violentas. “Está persona falleció por una cirrosis hepática secundario al consumo de licor. El cuerpo no tenía golpes ni lesiones”, explicó Fernández.