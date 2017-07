Restauración en locales del centro histórico continúa después de dos años

Los trabajos en once locales de centro histórico de la zona 1 de Xela continúan, luego que fueron consumidos por un incendio el 30 de julio de 2015, autoridades afirman que hasta el momento el 50 por ciento ha sido recuperado.La delegada del Instituo de Antropología e Historia (IDAEH), Brenda López, refiere que los propietarios de algunos negocios no han dado continuidad al proceso, pues no han habido propuestas para nuevos proyectos, dos comerciamos han finalizado el proceso completo de restauración.En las áreas que funcionan nuevamente, se trabajó con la misma fachada, pero fue reforzada con estructura metálica, para evitar futuros inconvenientes. Por su parte el director de la oficina del Centro Histórico, Otto Juárez, explicó que podrían comunicarse con los propietarios de los otros locales para retomar los trabajos, además asegura que se deben tomar nuevas medidas de prevención por el tiempo que ha transcurrido y qué la estructura está más débil.