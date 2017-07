PDH verifica denuncia en comisaría de PNC en Xela

Una denuncia anónima por la suspensión de un día de descanso hecha supuestamente por un miembro del comando motorizado a personal de la Procuraduría de Derechos Humados (PDH) movilizó al personal procurador a llevar a cabo una inspección en la comisaría de Xela, sin embargo, ningún agente ratificó la queja.El personal se presentó la mañana del sábado y llevó a cabo la inspección donde entrevistaron a 15 agentes de la Policía Nacional Civil del comando motorizado. Según la denuncia anónima que se presentó a la oficina de la auxiliatura se suspendió un día de descanso que se tenía programado. Luego de las entrevistas el personal de la PDH no logró verificar la queja ya que ningún agente ratificó el hecho. “Ninguno de los agentes que entrevistamos del comando motorizado, que fue de donde se derivó la denuncia, ratificó la queja, todos mencionaron que se les explicó el plan de seguridad y que los días de descanso ya habían sido programados”, explicó Celeste Burgos quien estuvo a cargo de la inspección.Burgos, refirió que los mandos de la comisaría también fueron entrevistados, no obstante, se conoció que se llevó a cabo una reunión previa donde se programó los días de descanso que no era ese sábado.