“Ningún rencor, mi apoyo al Cunoc”

El nuevo jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) Augusto Jordán Rodas Andrade expresó durante una conferencia el fin de semana que no hay asperezas o rencor tras los procesos que se dieron en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) por la elección de María Paz como directora.Rodas Andrade, aseguró que solamente veló por el cumplimiento adecuado del proceso. "Esa etapa de mi vida ya pasó. Es un círculo cerrado, no hay rencores", expresó. A su vez explicó que habrá un apoyo total hacia el Cunoc para coordinar actividades conjuntas, como el acercamiento que ya tuvo con el director de postgrados de la Universidad San Carlos de Guatemala, Jorge Ruano, para crear procesos de formación.Sobre su relación como docente en el Cunoc, Rodas Andrade, explicó que podría solicitar un permiso sin goce de salario mientras está al frente de la PDH. "Estos puestos no son eternos, después de cinco años pienso retomar mi profesión como docente", puntualizó.