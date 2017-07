Muni de Salcajá remozará parque con Q16 millones, vecinos se oponen

Por Carlos González para Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango . Vecinos del municipio de Salcajá protestaron ayer contra el proyecto de remodelación del parque "El Carmen", que le constará Q16 millones.Según la planificación de la comuna construirán un parqueo subterráneo, pero los vecinos se oponen porque es patrimonio cultural."El costo total de esta obra es de 16 millones y medio de quetzales, creemos que es muy elevado el costo", explicó el representante del COCODE El Carmen, Andrés Soto.El alcalde, Miguel Ovalle, defendió el proyecto y le pidió a los vecinos que lo dejen trabajar. Aseguró que la obra seguirá su curso. "Esto generará empleo en el municipio", explicó. "Solo son 50 personas las que están en desacuerdo y manifestando. No es significativo. Son personas que no estan de acuerdo porque perdieron las elecciones",explico el edil.Los vecinos dijeron que continuarán convocando a que se unan más y poder frenar el proyecto para que no se realice porque hay otras necesidades en el municipio.