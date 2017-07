Muere Chester Bennington vocalista de Linkin Park

Información La Voz de América.

El vocalista de Linkin Park Chester Bennington, quien vendió millones de álbumes con su mezcla única de hard rock, hip hop y rap, fue hallado muerto el jueves en su casa cerca de Los Angeles, informó el forense del condado de esa ciudad. Tenía 41 años. La muerte de Bennington está siendo investigada como un aparente suicidio y de momento no hay otros detalles disponibles, dijo el vocero del forense Brian Elias. El grupo galardonado con el Grammy vendió 10 millones de copias de su álbum debut de 2000, "Hybrid Theory", y otros 4 millones con el multiplatino "Meteora" de 2003. Ambos álbumes exploran sentimientos de frustración y furia.También alcanzó el éxito con su álbum de remixes "Reanimation" y su EP en colaboración con Jay-Z, "Collision Course". Fueron reconocidos con el Grammy como mejor interpretación hard rock en 2001 por "Crawling" y mejor colaboración rap/sung por "Numb/Encore" en 2005. Al momento de la muerte del vocalista, Linkin Park estaba de gira y para la próxima semana tenía programado un concierto en el Citi Field de Nueva York con Blink 182. Bennington, quien se caracterizaba por sus perforaciones y tatuajes, tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante diversos momentos en su vida. Estaba casado y le sobreviven seis hijos. Recién en mayo Linkin Park había lanzado el álbum "One More Light". La producción dividió a la crítica y a los fans pues se aproximaba al pop. Aunque la banda siempre había experimentado con diferentes sonidos, algunos afirmaban que se habían vendido, lo que Bennington negaba. Se convirtió en el quinto álbum de la agrupación en alcanzar el primer lugar en la lista Billboard 200. Bennington era un amigo cercano de Chris Cornell, quien se ahorcó este año, e interpretó "Hallelujah" en el funeral del vocalista de Soundgarden a finales de mayo.