MP investiga presunta negligencia familiar

El Ministerio Público (MP) investiga una posible negligencia familiar que causó que un niño de un año muriera en el Hospital Regional de Occidente (HRO). Padecía de una enfermedad congénita que no fue atendida por los padres del menor, originario de Santa María Chiquimula, Totonicapán.El cuerpo de Manuel Santos Uz Chaj fue trasladado del HRO a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que estableció que murió por una cardiopatía congénita que no fue atendida. El bebé originario de Totonicapán murió el 19 de julio pasado en el HRO luego de estar internado durante dos días.La coordinadora del Inacif, Silvia Fernández, refirió que se investiga la muerte del menor ya que no recibió atención médica a tiempo