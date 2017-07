Mides desaloja comedor social de Xela

Este día personal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desalojaron el comedor social que habían construido durante el gobierno del Álvaro Colom y fue llamado "comedor solidario". Las personas de escasos recursos del departamento se han quedado sin un lugar para desayunar y almorzar a bajo costo. Durante el gobierno del Partido Patriota este lugar fue rebautizado como "Comedor Seguro", sin embargo, desde hacía un año que ya no prestaba ninguna atención.El programa fue incapaz de ejecutar los fondos asignados este año, al parecer porque no se presentaron oferentes calificados para proveer alimentos, según explicaron fuentes del Mides. Las estufas, hornos, y demás mobiliario será llevado a una bodega de la capital, aunque aún no se determina para qué lo usarán ahora. El inmueble que fue desalojado pertenece a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que lo prestó al Mides.El subdirector del programa, Carlos Sirín, expuso que se pensaba abrir de nuevo el comedor en agosto próximo, pero les informaron que debían entregar las instalaciones. El comedor que fue inaugurado en el 2010 y desde hace dos meses también se adaptó como albergue para personas cuyos familiares están internados en el HRO, o pacientes que llegaban de la región por sus citas médicas.Sirín asegura que el proyecto era abrir ocho comedores en todo el país, para lo cual se contaba con un presupuesto de Q14 millones. En Quetzaltenango se servirían 63 mil raciones de comida.