Madre enfrenta juicio por muerte de recién nacida

Elis Maribella Hernández Hernández acusada de no dar los cuidados necesarios a su hija de 30 días de nacida enfrenta juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango por homicidio culposo. Según relata el Ministerio Público (MP) Hernández Hernández del 13 de noviembre al 11 de diciembre del 2015 no dio los cuidados necesarios a su hija Edisenia Yohana de 30 días de nacida quien presentaba afecciones y enfermedades.El ente investigador detalló al titular del juzgado Miguel Canastuj que la menor tenía enfermedades en la piel, además, de presentar hongos dentro de su boca. El fiscal Ricardo López Crocker, mencionó al juez que la menor de un mes de nacida tenía un trauma de cráneo grado tres, el cual no le fue atendido y eso le habría ocasionado la muerte ya que fue trasladada al Hospital Regional de Occidente en estado grave.Hernández Hernández, es originaria del municipio de Concepción Chiquirichapa, lugar donde residía con su hija, una de las pruebas que la defensa presenta son los testimonios de personas que fueron presenciaron que la madre buscó formas de tratar a su hija, entre ellos el del encargado de una farmacia el cual supuestamente consultaba sobre las afecciones de su hija. El MP, también pretende presentar los informes médicos donde se busca determinar si la menor presentaba trauma de cráneo y la causa del golpe.